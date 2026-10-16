Materiale elettrico in fiamme

Incendio di materiale elettrico all'interno di un container, all'alba di venerdì, a Caresanablot. Poco dopo le 5,15 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vercelli, supportarta da un'altra con l'autobotte sono intervenute per le operazioni di speghnimento.
Dopo aver domato le fiamme, il personale si è occupato di smassare il materiale, per evitare accidenali ripartenze dell'incendio e di mettere in sicurezza l'area interessata. Presenti sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.