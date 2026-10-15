Seduto sui binari, voleva togliersi la vita. Salvato dalla Polfer di Santhià

Nei giorni scorsi, la Polizia Ferroviaria di Santhià ha tratto in salvo un uomo di 31 anni che, lungo la sede ferroviaria, manifestava l’intenzione di togliersi la vita. La segnalazione è giunta alla pattuglia del Posto Polfer di Santhià tramite la Centrale Operativa Compartimentale, che riferiva della presenza di una persona a piedi lungo la linea ferroviaria in direzione Torino. Gli operatori hanno immediatamente raggiunto l’area indicata e, dopo aver rinvenuto sulla banchina alcuni effetti personali apparentemente abbandonati, hanno esteso le ricerche lungo i binari.

A breve distanza dalla stazione, gli agenti hanno individuato un uomo seduto sulla sede ferroviaria, con le spalle rivolte verso la direzione di provenienza di un treno in arrivo. I poliziotti sono intervenuti tempestivamente, instaurando con lui un dialogo finalizzato a rassicurarlo e a ricondurlo in condizioni di sicurezza.

L’uomo, che appariva in evidente stato di disagio e fragilità psicologica, ha dichiarato l’intenzione di compiere il gesto estremo. Grazie alla professionalità, alla sensibilità e alla capacità relazionale degli operatori, è stato gradualmente convinto ad allontanarsi dai binari, evitando così conseguenze drammatiche.

Successivamente, il trentunenne è stato accompagnato al Posto di polizia Ferroviaria, dove gli agenti hanno continuato a prestargli assistenza in attesa dell’arrivo dei soccorsi sanitari. Sul posto è quindi intervenuto il personale del 118 che, dopo aver preso in carico l’uomo, lo ha trasportato presso l’ospedale di Vercelli per gli accertamenti e le cure del caso.