Si chiamava Giovanni Valenzisi e viveva con la famiglia al Villaggio La Marmora di Biella il ragazzo di 17 anni che ha perso la vita, nella notte tra sabato e domenica, nell'incidente avvenuto a Lenta. Il giovane viaggiava su una Audi Rs3, condotta da un 21 enne, pure lui residente a Biella: a bordo altri tre giovanissimi, uno dei quali ricoverato in Rianimazione all'ospedale Maggiore di Novara. Due dei ragazzi sono affidati alle cure dell'ospedale di Borgomanero, dove sono stati trasportati in codice giallo, mentre quello meno grave è a Biella.

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Sulla vicenda, che ha profondamente scosso la comunità biellese del Villaggio La Marmora, dove i ragazzi vivevano con le rispettive famiglie, è in corso un'indagine affidata ai Carabinieri di Borgosesia che dovranno determinare le cause dell'uscita di strada della vettura, avvenuta in modo autonomo all'altezza del cimitero di Lenta. La salman di Valenzisi, che lascia i genitori e due sorelle, è all'ospedale di Borgosesia, in attesa che l'autorità giudiziaria decida se disporre accertamenti medico legali al termine dei quali verrà autorizzato il funerale.