Domenica di sangue sulle strade vercellesi. Poco prima delle 18 un motociclista è morto, dopo essersi scontrato con frontalmente contro un camion in via Famiglia Iona, nella zona industriale di Vercelli.

La vittima, un 29enne di origine pakistana, residente a Vercelli, è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso, ma per lui non c’è stato nulla da fare: è spirato poco dopo l'arrivo in ospedale. A chiarire le cause dello scontro, avvenuto in una zona interna all'area industriale, in cui il traffico è pressoché limitato ai mezzi pesanti e ai lavoratori delle diverse aziende, è la Polizia locale. Secondo le prime informazioni, al volante del mezzo pesante coinvolto nell'incidente ci sarebbe stato un autista di origine straniera, per i quali sono stati disposti gli accertamenti medico sanitari previsti in caso di incidente.