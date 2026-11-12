Denuncia il furto dell'auto per coprire l'evasione: vercellese in carcere

Un giovane vercellese, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato denunciato dalla Polizia Stradale di Vercelli per i reati di evasione, simulazione di reato, procurato allarme e interruzione di pubblico servizio. I fatti risalgono ad alcuni giorni fa, quando, in orario notturno, un forte boato dovuto ad un violento sinistro tra un’autovettura - poi abbandonata - e altri due veicoli regolarmente in sosta, ha svegliato i residenti e fatto pervenire alcune chiamate al 112. Sul posto è intervenuta immediatamente una Volante della locale Questura per i primi rilievi, i cui operatori hanno subito accertato che il veicolo risultava intestato a un noto pregiudicato della zona e privo della prescritta copertura assicurativa. Pochi minuti dopo, alla Sala Operativa del 112 giungeva una seconda telefonata da parte del figlio dell’intestatario del mezzo, anch’egli noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, il quale denunciava il furto del veicolo interessato dal sinistro, subìto pochi istanti prima nel cortile di casa a opera di ignoti. Il tentativo di sviare le indagini e di dissimulare la propria permanenza presso l’abitazione è però fallito grazie ai successivi accertamenti condotti dalla Polizia Stradale, i cui operatori, dopo aver acquisito e analizzato minuziosamente i filmati dei sistemi di videosorveglianza del Comune e le telecamere private della zona, hanno dimostrato la presenza del giovane sul luogo del sinistro, immortalandolo mentre usciva di casa intorno alle ore 02:00 a bordo dell’auto paterna e percorreva ad alta velocità le vie del centro cittadino, fino a terminare la propria corsa impattando contro le auto in sosta, allontanandosi poi a piedi a passo spedito verso la propria abitazione, ove poi effettuava la falsa chiamata al 112. L'intera condotta, finalizzata a mascherare l'evasione dagli arresti domiciliari e a scaricare la responsabilità del danneggiamento causato dal sinistro stradale, è stata quindi accertata grazie alla tempestiva ed efficace attività investigativa svolta dalla Polizia Stradale, in conseguenza della quale l'Autorità Giudiziaria ha disposto l'aggravamento della misura cautelare, revocando i domiciliari e disponendo per il giovane la custodia cautelare in carcere.