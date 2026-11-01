Monopattini, quanti controlli e quante sanzioni?

Monopattini e Polizia locale, l gruppo consiliare Futuro Nazionale Vercelli ha formalizzato una richiesta al sindaco Roberto Scheda e agli assessori competenti in relazione «a due criticità che continuano a interessare la città: la circolazione dei monopattini elettrici e la carenza di organico del Corpo di Polizia Locale».

In una nota, i consiglier Gian Carlo Locarni e Lucia Pizzimenti segnalano che «nonostante l’entrata in vigore delle nuove disposizioni nazionali (obbligo generalizzato del casco, contrassegno identificativo, copertura assicurativa RC e limiti di velocità), permangono diffuse irregolarità in relazione alla circolazione dei monipattini. Conducenti senza casco, mezzi privi di targhino, circolazione in aree non consentite e comportamenti pericolosi restano fenomeni frequenti, come già evidenziato nei mesi scorsi anche dall’assessore alla Viabilità. La richiesta punta a conoscere quali controlli sistematici e mirati siano stati effettuati negli ultimi mesi, quanti verbali siano stati elevati e quali ulteriori misure l’Amministrazione intenda adottare per garantire il rispetto delle norme e la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti».

Per questo si richiede un quadro aggiornato sui controlli effettuati e sulle violazioni accertate in materia di monopattini e le misure concrete previste per contrastare le irregolarità più diffuse.

Sul fronte della Polizia Locale, Futuro Nazionale richiama la nota carenza di organico - attualmente circa 34 unità a fronte di una dotazione prevista di 56 - e chiede un aggiornamento puntuale sui tempi e sulle modalità di completamento dell’organico, nonché sulla effettiva estensione dei servizi di presidio, anche nelle ore serali e notturne, già sollecitata in passato dal gruppo. Un organico più adeguato è considerato condizione necessaria sia per intensificare i controlli sui monopattini sia per rafforzare la presenza sul territorio a tutela della quiete pubblica e della sicurezza urbana».