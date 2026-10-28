Ponte sul Cervo, l'obiettivo è riaprire entro fine anno

Ci vorrà tutto il mese di novmebre per completare le indagini dignostiche relative al ponte sul torrente Cervo, tra Quinto e Oldenico sulla provinciale per Gattinara. Una volta ottenuto un quadro complesto sulla situazione dell'impalcato, la Provincia, ente competente per il tratto di strada, conta di mettere a punto e realizzare in tempi rapidi un interventi per arrivare a riaprire il traffico entro fine dicembre.

A comunicarlo è il presidente Davide Gilardino, attraverso un video diffuso sui canali social istituzionali . «Oggi gli scavatori entreranno in alveo e inizieranno una realizzazione di una savanella per mettere in asciutta e deviare il torrente dove non ci sono le quattro pile che saranno oggetto di ulteriori indagini. Così inizieremo subito a stendere una serie di sensori elettrificati che ci consentiranno di trovare anche eventuali vuoti sotto alle fondazioni. Cosa che escludiamo, ma vogliamo esserne certi», dice aggiornando i vercellesi sulla situazione del ponte chiuso ormai da diversi giorni.



«Contestualmente lavoreremo sopra l'impalcato del ponte per fare nuove indagini - prosegue Gilardino - Tutte queste indagini e questi esami alla struttura del ponte e al ponte stesso verranno concluse entro il mese di novembre. Fino ad allora il ponte sarà chiuso, ma abbiamo già tutti i preventivi, immaginando tutte le ipotesi per ristrutturarlo, per realizzare quelle opere necessarie a riaprirlo in sicurezza, che vanno dalla posa di un ponte veli militare all'immediato consolidamento e ristrutturazione e riapertura. Ci siamo dati un obiettivo che è terminare a riaprire il ponte in sicurezza entro l'anno. Rimanete aggiornati perché noi costantemente vi informeremo, perché è giusto che tutti i cittadini sappiano quello che stiamo facendo e quello che faremo per riaprire in velocità ma in sicurezza un'opera importantissima».