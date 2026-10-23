Borgosesia, furto in Comune: fugge con i pc stoccati in cassonetto dei rifiuti

In meno di 48 ore i Carabinieri di Borgosesia hanno risolto due furti perpetrati nella notte tra il 18 e il 19 ottobre ai danni del Municipio e di un negozio di abbigliamento locale, recuperando la refurtiva. A finire nei guai, con una denuncia per furto aggravato, è stato un 25enne marocchino, già noto alle forze dell'ordine; la sua compagna, invece, è stata denunciata per ricettazione.

I furti sono avvenuti nel corso della stessa nottata: forzando un ingresso posteriore, prima è stato preso di mira il Municipio dove, dopo aver messo a soqquadro e rovistato nei vari uffici, è stata smurata una cassaforte e asportati 8 pc e 3 smartphone. Successivamente è stato forzato il magazzino di un negozio di abbigliamento ubicato del centro della cittadina: in questo caso sono stati sottratti numerosi sacchi di capi d'abbigliamento per un valore approssimativo di 5.000 euro.

Le indagini immediatamente avviate dall'Aliquota Operativa e dal Norm della Compagnia di Borgosesia, gli accurati sopralluoghi e i rilievi tecnici svolti, hanno permesso di stringere il cerchio in tempi brevissimi. Nel pomeriggio del 20 ottobre, i militari hanno perquisito l'abitazione del 25enne, rinvenendo la refurtiva. Gli otto pcC e tutti i capi di abbigliamento sono stati immediatamente restituiti ai legittimi proprietari, favorendo anche un rapido ripristino delle attività amministrative degli uffici comunali. Nella circostanza, nella corte dell’abitazione, è stato anche rinvenuto un cassonetto della spazzatura utilizzato quale mezzo di raccolta e trasporto della merce rubata. Il 25enne, straniero, è stato deferito in stato di libertà per furto aggravato, mentre la compagna convivente è stata denunciata per ricettazione. Durante le operazioni di perquisizione si sono registrate fasi particolarmente concitate, che hanno richiesto elevata professionalità e prontezza da parte del personale intervenuto per gestire l'elevata tensione, riportare la situazione alla calma e garantire la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti.