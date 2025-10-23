 / Economia

Vercellese, imprese stabili nel terzo trimestre

Il territorio in linea con la situazione del quadrante nord orientale

Nel corso del terzo trimestre dell’anno la crescita della base imprenditoriale in Alto Piemonte è stata marginale. Il trimestre luglio-settembre si è infatti concluso con una crescita modesta, comune a tutte le province sebbene con diversa intensità e con la sola parziale eccezione di Novara, sostenuta principalmente dai servizi.
In particolare nel periodo di riferimento si contano 741 iscrizioni e 632 cessazioni (al netto delle 51 cancellazioni d’ufficio) nei territori di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, con un totale di 72.258 imprese registrate al 30 settembre 2025.
Il tasso di crescita globale si attesta al +0,15%, allineato a quello registrato a livello piemontese (+0,14%) e nazionale (+0,29%).

Tra le province emergono lievi differenze: Novara mostra il maggiore dinamismo (+0,27%), il Verbano Cusio registra un dato del +0,16% mentre Biella e Vercelli esprimono una sostanziale stabilità (rispettivamente +0,03% e +0,05%).

Il sistema imprenditoriale della provincia di Vercelli registra una stabilità nel corso del terzo trimestre 2025: il saldo anagrafico delle imprese della provincia è pari, infatti a +7 unità a fronte di 141 iscrizioni e 134 cessazioni (al netto delle 12 cancellazioni d’ufficio). Il bilancio tra le imprese iscritte e le imprese cessate si traduce, pertanto, in un tasso pari al +0,05%. Lo stock di imprese registrate al 30 settembre 2025 ammonta complessivamente a 14.813 unità.
A livello settoriale l’industria in senso stretto risulta in calo (-0,34%), così come il commercio (-0,37%), mentre crescono gli altri servizi (+0,67%).
Tra le forme giuridiche le società di capitali registrano un tasso di crescita positivo, pari al +0,59%.
Per quanto riguarda le imprese artigiane, nel corso del periodo in esame si rilevano 53 iscrizioni e 58 cessazioni (oltre ad una d’ufficio), portando il numero di imprese registrate a 4.246 unità.

