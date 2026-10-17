Truffa del finto carabiniere, arrestato un 39enne: aveva sottratto quasi 20 mila euro

Un uomo di 39 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Novara dopo aver sottratto a un’anziana di Vercelli 1.125 euro in contanti e circa 310 grammi di gioielli in oro, per un valore stimato di 20mila euro, attraverso la cosiddetta truffa del finto carabiniere. L’uomo, che avrebbe avuto il ruolo di incaricato al ritiro del denaro e dei preziosi, è stato arrestato in flagranza per estorsione in concorso con persone ancora ignote.

Il 39enne, residente a Napoli, è stato notato dagli agenti della Squadra Mobile di Novara durante un servizio di controllo del territorio ad alto impatto nella zona della stazione ferroviaria. I poliziotti lo hanno seguito mentre raggiungeva rapidamente l’area di sosta dei taxi e saliva su una vettura, interrompendo però poco dopo la corsa e proseguendo a piedi. Fermato per un controllo, è stato trovato in possesso del denaro e dei gioielli.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, l’anziana era stata contattata telefonicamente da un complice che, fingendosi un appartenente alle forze dell’ordine, le aveva riferito di un reato nel quale sarebbe stata coinvolta, convincendola a consegnare denaro e oggetti di valore per presunti accertamenti. Il 39enne avrebbe quindi ritirato i beni nell’abitazione della donna a Vercelli, raggiungendo successivamente Novara nel tentativo di far perdere le proprie tracce. La vittima ha presentato denuncia e riconosciuto sia l’uomo sia i beni sottratti, che le sono stati restituiti dagli agenti. Il 39enne è stato portato nel carcere di Novara, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.