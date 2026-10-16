La borsa appena rubata nascosta in auto: due denunce

I Carabinieri della Stazione di Crescentino hanno deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione in concorso, un uomo e una donna di origini straniere, entrambi senza fissa dimora e gravati da precedenti di polizia. Mercoledì, intorno alle 12,30, durante un ordinario servizio di controllo del territorio, una pattuglia dell'Arma ha notato un Suv sportivo (successivamente risultato auto a noleggio) allontanarsi in modo repentino dal parcheggio di un supermercato del paese.

Accortosi della presenza delle forze dell'ordine, il conducente dell'auto ha arrestato la marcia sul lato opposto della carreggiata e, aprendo parzialmente lo sportello, ha tentato di occultare una borsa di colore scuro sotto il veicolo.

La manovra e l’insolito movimento non è sfuggito ai militari, che hanno proceduto a fermare e identificare gli occupanti. Pochi istanti più tardi, la Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Vercelli ha diramato la segnalazione di un furto appena consumato nel medesimo parcheggio ai danni di una donna residente in un paese limitrofo. Secondo la ricostruzione dei fatti, il colpo si è svolto con la tecnica della distrazione: un terzo complice, allo stato attuale in via di identificazione, avrebbe avvicinato la vittima con la scusa di chiederle alcune informazioni. Sfruttando il momento di disattenzione della donna, uno degli indagati ha asportato rapidamente la borsa lasciata momentaneamente incustodita sul sedile lato passeggero.

La tempestività dell'intervento ha consentito ai Carabinieri di recuperare l'intera refurtiva, restituita alla legittima proprietaria in sede di formalizzazione della querela. A bordo dell’autovettura sono state rinvenute inoltre delle monetine sparse per l’abitacolo e delle mascherine chirurgiche. La indagini tese a individuare il terzo presunto complice e raccogliere ulteriori elementi comprovanti quanto accaduto sono in corso.



