Lite a colpi di machete, nella serata di martedì, in stazione. A fronteggiarsi più persone, di origine straniera, di cui uno in possesso di un coltello machete. Avvertiti della situazione, gli operatori della Squadra Mobile e della Squadra Volanti della Questura sono intervenuti nei pressi del binario 2, rilevavando la presenza di consistenti tracce ematiche sulla banchina del binario e a bordo di un treno, dove aveva cercato riparo un uomo che presentava vistose ferite alle mani. Mentre questi veniva soccorso e trasportato in ospedale, si procedeva all’esecuzione dei necessari rilievi tecnico/scientifici sul posto e alla acquisizione delle prime informazioni utili.

I poliziotti, quindi, coordinati dal dirigente della Squadra Mobile e dal dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico si sono messi immediatamente alla ricerca delle persone coinvolte nello scontro e, grazie a rapidi e mirati accertamenti, hanno rintracciato, dopo poco, i soggetti coinvolti nella lite, procedendo alla loro completa identificazione. Nei confronti degli stessi, tuttavia, sono ancora in corso approfondimenti investigativi per chiarire la dinamica dei fatti, al fine di individuare le specifiche responsabilità di ognuno. Le condizioni del ferito, visitato e medicato al Pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea, non sono risultate preoccupanti.