Incidente tra auto e furgone, nella mattina di mercoledì 25 movembre, intorno alle 8, lungo la SP03 nel comune di Santhià. Dopo l'impatto, le cui cause sono al vaglio delle forze dell'ordine, l'auto è uscita di strada e si è capovolta su un fianco. L'unico occupante, rimasto feriuto, è comunque riuscito a uscire autonomamente dalla vettura, per essere poi trasportato in ospedale per le cure del caso.

Per i soccorsi, insieme al personale sanitario di Alice Castello, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento Volontario di Santhià che si sono occupati della messa in sicurezza dei mezzi e dell'area interessata. La ricostruzione della dinamica e l'accertamento delle responsabilità è affidato ai Carabinieri di Santhà.