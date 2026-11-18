Diventa definitiva la condanna per il disastro boschivo dell'Alpe Boscarola di Scopello, denunciato a fine 2023 dai Carabinieri Forestali. All'esito del concordato in Appello avanti la Corte d’Appello di Torino è divenuta definitiva la condanna per varie fattispecie di reato tra cui il furto aggravato di oltre 70.000 quintali di legname boschivo ai danni del Comune di Scopello.

Il processo di primo grado, nel quale il Circolo Legambiente del Vercellese e della Valsesia si era costituito parte civile, si era concluso con la condanna del titolare di una ditta di legname in relazione al massiccio e illecito abbattimento di legna di faggio, avvenuto tra il 2017 e il 2023 nei pressi dell'Alpe Mera, in un'area protetta di importante pregio paesaggistico. La decisione d'Appello ha anche visto la conferma della condanna dell'imputato al risarcimento dei danni arrecati alla parte civile.

«I numeri della grave aggressione ambientale emersi dall'indagine e infine oggetto di condanna sono impressionanti - si legge in una nota di Legambiente -: oltre 70.000 quintali di legna di faggio sottratti abusivamente e in modo assolutamente indiscriminato; un lotto boschivo pubblico di circa 30 ettari devastato in località Boscarola Alpe Mera; un valore del legname sottratto (macchiatico) superiore a 114.000 euro, a fronte di un potenziale ricavo sul mercato enormemente più elevato; l’apertura abusiva di due vie d'esbosco e relative piazzole, realizzate con ruspe in assenza delle autorizzazioni previste».

Condotte, ripetute e continuate a lungo nel tempo hanno causato un importante deturpamento del paesaggio, gravi danni all’ecosistema forestale e all’equilibrio idrogeologico.

«Questa sentenza - conclude la presidente del Circolo Enrica Busti - costituisce un importante precedente che ci incoraggia a mantenere alta la guardia nella difesa dell’ambiente e a sostenere gli organi deputati alla vigilanza per una corretta gestione dei nostri boschi. Il taglio illegale di boschi non solo danneggia l'economia pubblica, ma compromette la biodiversità e distrugge l’equilibrio idrogeologico, accelerandone il dissesto dei versanti. Le foreste sono organismi vivi, la loro tutela e la corretta gestione devono costituire delle priorità per le Pubbliche Amministrazioni, al fine di garantire la capacità rigenerativa dei boschi della Valsesia, che sono i nostri polmoni verdi. Legambiente sarà sempre in prima linea, anche nelle aule di giustizia, contro chiunque consideri la natura come un magazzino privato da saccheggiare per trarre profitto. L’occasione per ricordarlo è proprio la giornata nazionale degli alberi che la nostra associazione celebra da svariati anni con enti associazioni e scuole».