Sicurezza sul lavoro: denunciati tre imprenditori, sanzioni per 3.800 euro

Non si abbassa la guardia sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in provincia di Vercelli, con particolare attenzione all’Alta Valsesia, dove i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Vercelli hanno effettuato una serie di controlli nei cantieri edili situati nei comuni di Scopello e Piode, località a maggiore vocazione turistica.

L’obiettivo è stato verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza e prevenire situazioni di pericolo non soltanto per gli operai impegnati nei lavori, ma anche per cittadini e turisti che frequentano la zona.

Il bilancio dell’attività ispettiva è di tre imprese controllate, sei lavoratori identificati e tre titolari denunciati in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per violazioni al Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Le principali irregolarità hanno riguardato i ponteggi, in alcuni casi privi delle necessarie garanzie di sicurezza, per l’assenza del Piano di montaggio, uso e smontaggio, oppure caratterizzati da gravi carenze strutturali. In uno dei cantieri ispezionati, in particolare, è stata rilevata una distanza superiore ai 20 centimetri tra le tavole di calpestio e la parete dell’edificio. Una carenza tutt’altro che marginale: uno spazio di queste dimensioni può infatti rappresentare un serio pericolo per gli operai, esponendoli al rischio di caduta nel vuoto, ma anche per chi lavora ai piani sottostanti, con la possibilità che attrezzi o materiali precipitino dall’alto.

Le verifiche dei militari si sono concentrate anche sull’organizzazione della viabilità interna e sulle modalità di stoccaggio dei materiali. Particolare attenzione è stata riservata alla delimitazione delle aree di lavoro: una recinzione adeguata e invalicabile è fondamentale per impedire l’accesso ai non addetti ai lavori e scongiurare il rischio che turisti, curiosi o semplici passanti possano rimanere coinvolti in incidenti.

L’attività dei Carabinieri non ha avuto soltanto una finalità repressiva, ma anche preventiva e correttiva. Ai tre titolari denunciati sono state impartite specifiche prescrizioni per eliminare le irregolarità riscontrate e ripristinare le condizioni di sicurezza, oltre a sanzioni per un importo complessivo superiore a 3.800 euro. L’adempimento delle prescrizioni impartite e il pagamento delle ammende consentiranno, secondo la procedura prevista dalla normativa, l’estinzione delle contravvenzioni contestate. I controlli dell’Arma proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme, tutelare l’incolumità dei lavoratori e di quanti frequentano il territorio. Un’attività particolarmente importante in un’area a forte vocazione turistica, dove la sicurezza dei cantieri rappresenta anche una condizione essenziale per uno sviluppo economico sano e sostenibile.