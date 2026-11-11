Incidente in Tangenziale, quattro auto coinvolte

Incidente, intorno alle 16,30 di mercoledì, sulla Tangenziale sud di Vercelli. Quattro i mezzi coinvolti con pesanti ripercussioni sul traffico. Per i soccorsi è stato necessario l'intervento della squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli che si è occupata di ripristinare la sicurezza della sede stradale.

All' arrivo dei Vigili del Fuoco tutti gli occupanti erano fuori dalle rispettive vetture e già affidati alle cure dei sanitari. Presenti i Carabinieri e la Polizia Locale per i rilievi del caso e per la gestione della viabilità.