Suv e due immobili sequestrati a un uomo "socialmente pericoloso"

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Vercelli hanno eseguito nei giorni scorsi un decreto di sequestro, finalizzato alla confisca, emesso dal Tribunale di Torino – Sezione Misure di Prevenzione, nei confronti di un uomo di origine straniera riconosciuto “socialmente pericoloso”, detenuto dal 2022 nella Casa Circondariale di Vercelli, e attualmente in regime di semilibertà, per scontare pene definitive per reati in materia di stupefacenti e sfruttamento della prostituzione, per il quale la Procura della Repubblica di Torino aveva disposto ulteriori approfondimenti.

Il proposto, già a fine 2025, era stato colpito da un analogo provvedimento cautelare reale, al termine degli accertamenti patrimoniali e investigativi disposti dalla Procura della Repubblica di Vercelli ai sensi del codice antimafia, e condotti dai militari della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Vercelli.

L’ulteriore provvedimento di sequestro, per un valore di circa centomila euro, ha riguardato un suv di grossa cilindrata e due immobili siti a Vercelli, intestati a soggetti terzi ma di fatto riconducibili al proposto.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività del Corpo volte all’aggressione delle ricchezze illecitamente accumulate e riconducibili, direttamente o indirettamente, a soggetti e organizzazioni criminali, a tutela e salvaguardia della parte sana del tessuto economico nazionale.

In particolare, il sequestro di patrimoni illeciti, assume un valore anche sociale, poiché consente di restituire alla collettività, per il tramite dell’Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati che ne cura la gestione e la destinazione ad attività a favore della collettività, le ricchezze accumulate nel tempo dalla criminalità.