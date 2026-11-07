Trino, fiamme in una palazzina dell'ex centrale Fermi

Momenti di preoccupazione, a Trino, per un incendio divampato nella tarda mattina di sabato nell'ex centrale nucleare Fermi. Forse causato da un corto circuito, il rogo è partito da un ufficio e si è rapidamente propagato all'intero stabile che ospitava la direzione. Sul posto sono intevenute quattro squadre dei vigili del fuoco da Trino, Vercelli e Livorno Ferraris che hanno lavorato circa quattro ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza lo stabile, poi dichiaraton inagibile.

Con una nota, il Comune di Trino precisa che «l’incendio è rimasto circoscritto ai locali interessati nella zona convenzionale e non ha coinvolto in alcun modo la zona controllata della Centrale. Come confermato da Sogin, non sussiste alcun rischio di natura radiologica e non si registrano persone coinvolte né feriti. L’evento non ha avuto conseguenze sulla popolazione, sull’ambiente circostante o sulla sicurezza nucleare e radiologica del sito».

Il sindaco Daniele Pane, immediatamente informato dell’accaduto, ha raggiunto la Centrale, rimanendo presente sul posto per tutta la durata delle operazioni, fino al loro completamento, seguendo da vicino l’evolversi della situazione e mantenendo il raccordo con i soggetti coinvolti.

«I Vigili del Fuoco - prosegue la nota - sono intervenuti prontamente, provvedendo alle operazioni di spegnimento e alla successiva messa in sicurezza dell’area. Le procedure di emergenza previste per il sito sono state attivate tempestivamente e hanno consentito di gestire l’evento in condizioni di controllo. Sono attualmente in corso gli accertamenti per ricostruire le cause dell’incendio. La palazzina interessata è stata dichiarata inagibile in attesa delle verifiche e degli interventi necessari. Le attività della Centrale proseguiranno regolarmente, utilizzando temporaneamente altri ambienti del sito».

Dal Comune arriva anche una rassicurazione «Sulla base delle informazioni ufficiali ricevute e delle comunicazioni di Sogin, non vi sono state conseguenze per la popolazione né rischi radiologici o ambientali. L’Amministrazione comunale continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, mantenendo i necessari contatti con i soggetti competenti e informando la cittadinanza qualora emergessero ulteriori elementi di interesse. Un ringraziamento ai Vigili del Fuoco e a tutti coloro che sono intervenuti per la gestione dell’emergenza».