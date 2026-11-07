Fuori strada con l'auto: vettuare bloccata nel canale

Fuori strada con l'auto, finisce un canale, restando bloccato all'interno del veicolo. Incidente, Intorno alle 22 di venerdì 6 novembre, lungo la provinciale 3, nel comune di Rovasenda. Per i soccorsi è stato necessario allertare la squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli, intervenuta insieme a quella Volontaria di Romagnano Sesia. All'arrivo i Vigili del Fuoco hanno estratto una persona dall'abitacolo e consegnata ai sanitari del 118 per le cure del caso, in seguito è stata messa in sicurezza la vettura.

Presenti sul posto i Carabinieri per i rilievi sulla dinamica del sinistro.