Evade dai domiciliari per tentare un furto in un'auto

Nei giorni scorsi la Squadra Mobile di Vercelli ha tratto in arresto G.A. , 23enne pluripregiudicato, in esecuzione dell’ordinanza con cui il Tribunale penale di Vercelli ha disposto la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere.

La notte precedente lo stesso era stato bloccato dal personale della Squadra Volante in strada, quindi già in evidente violazione della misura cautelare cui era sottoposto, mentre cercava di infrangere i finestrini di auto parcheggiate con un martello per perpetrare dei furti.

La pronta segnalazione di un cittadino e l’intervento immediato della Squadra Volante, aveva impedito che lo stesso portasse a termine il suo intento, determinando poi il provvedimento dell’Autorità giudiziaria.