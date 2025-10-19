 / Pro Vercelli

Pro Vercelli, le pagelle del pareggio con la Giana

Piran e El Bouchataoui  i migliori in campo.

Akpa Akpro in azione (f. Devecchi)

Livieri: 6,5

Una gran parata, poi un pomeriggio tranquillo.


 

Piran: 7

Crossa bene con entrambi i piedi, ma con la Giana ha dimostrato di essere un difensore moderno e completo, capace di proporsi in fascia e, allo stesso tempo, autore di alcuni provvidenziali interventi.


 

Marchetti: 6,5

Dà sicurezza al reparto.


 

Coccolo: 6

Nessuna sbavatura.


 

Carosso: 6+

Bene nelle due fasi.


 

Iotti: 6,5

Qualche errore di troppo ma è un giocatore impressionante, per due motivi: per il numero di palle che tocca e per i chilometri che macina.


 

El Bouchataoui : 7

Finché è rimasto in campo (evdentemente Santoni lo ha tolto perché il giocatore aveva finito... la benzina) ha illuminato il centrocampo vercellese.


 

Burruano: 5,5

Prestazione al di sotto di quella a cui ci aveva abituato.


 

Akpa Akpro: 6+

Ha potenza, progressione. Parte bene ma poi si spegne, un po'.


 

Comi: 6-

Non è una delle sue giornate migliori.


 

Mallahi: 5

Evanescente.


 

Pinto: 6,5

In 12 minuti (ultimi 7 più i 5 di recupero) da il massimo sulla destra.


 

Furno: 6,5

Un buon rientro.


 

Coppola: 6-

Si dà da fare ma incide poco.


 

Rutigliano: 6-

Vedi Coppola.


 

Asane Sow: 6,5

Ravviva le giocate offensive, rendendosi perciloso.


 

Santoni: 7

Il punto con la Giana è poco cosa, la Pro Vercelli avrebbe meritato di vincere. Da sottolineare che il miglior giocatore ospite è stato il portiere Zenti, autore di alcuni interventi miracolosi. La squadra, comunque, è ottimamente impostata.

