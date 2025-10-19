Pro Vercelli, le pagelle del pareggio con la Giana

Livieri: 6,5
Una gran parata, poi un pomeriggio tranquillo.
Piran: 7
Crossa bene con entrambi i piedi, ma con la Giana ha dimostrato di essere un difensore moderno e completo, capace di proporsi in fascia e, allo stesso tempo, autore di alcuni provvidenziali interventi.
Marchetti: 6,5
Dà sicurezza al reparto.
Coccolo: 6
Nessuna sbavatura.
Carosso: 6+
Bene nelle due fasi.
Iotti: 6,5
Qualche errore di troppo ma è un giocatore impressionante, per due motivi: per il numero di palle che tocca e per i chilometri che macina.
El Bouchataoui : 7
Finché è rimasto in campo (evdentemente Santoni lo ha tolto perché il giocatore aveva finito... la benzina) ha illuminato il centrocampo vercellese.
Burruano: 5,5
Prestazione al di sotto di quella a cui ci aveva abituato.
Akpa Akpro: 6+
Ha potenza, progressione. Parte bene ma poi si spegne, un po'.
Comi: 6-
Non è una delle sue giornate migliori.
Mallahi: 5
Evanescente.
Pinto: 6,5
In 12 minuti (ultimi 7 più i 5 di recupero) da il massimo sulla destra.
Furno: 6,5
Un buon rientro.
Coppola: 6-
Si dà da fare ma incide poco.
Rutigliano: 6-
Vedi Coppola.
Asane Sow: 6,5
Ravviva le giocate offensive, rendendosi perciloso.
Santoni: 7
Il punto con la Giana è poco cosa, la Pro Vercelli avrebbe meritato di vincere. Da sottolineare che il miglior giocatore ospite è stato il portiere Zenti, autore di alcuni interventi miracolosi. La squadra, comunque, è ottimamente impostata.