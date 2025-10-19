Pro Vercelli, le pagelle del pareggio con la Giana

Livieri: 6,5

Una gran parata, poi un pomeriggio tranquillo.





Piran: 7

Crossa bene con entrambi i piedi, ma con la Giana ha dimostrato di essere un difensore moderno e completo, capace di proporsi in fascia e, allo stesso tempo, autore di alcuni provvidenziali interventi.





Marchetti: 6,5

Dà sicurezza al reparto.





Coccolo: 6

Nessuna sbavatura.





Carosso: 6+

Bene nelle due fasi.





Iotti: 6,5

Qualche errore di troppo ma è un giocatore impressionante, per due motivi: per il numero di palle che tocca e per i chilometri che macina.





El Bouchataoui : 7

Finché è rimasto in campo (evdentemente Santoni lo ha tolto perché il giocatore aveva finito... la benzina) ha illuminato il centrocampo vercellese.





Burruano: 5,5

Prestazione al di sotto di quella a cui ci aveva abituato.





Akpa Akpro: 6+

Ha potenza, progressione. Parte bene ma poi si spegne, un po'.





Comi: 6-

Non è una delle sue giornate migliori.





Mallahi: 5

Evanescente.





Pinto: 6,5

In 12 minuti (ultimi 7 più i 5 di recupero) da il massimo sulla destra.





Furno: 6,5

Un buon rientro.





Coppola: 6-

Si dà da fare ma incide poco.





Rutigliano: 6-

Vedi Coppola.





Asane Sow: 6,5

Ravviva le giocate offensive, rendendosi perciloso.





Santoni: 7

Il punto con la Giana è poco cosa, la Pro Vercelli avrebbe meritato di vincere. Da sottolineare che il miglior giocatore ospite è stato il portiere Zenti, autore di alcuni interventi miracolosi. La squadra, comunque, è ottimamente impostata.