0 a 0 con la Giana Erminio. Ma il pari va "stretto" alla Pro Vercelli

Pro Vercelli-Giana Erminio 0-0
La pro Vercelli crea più occasioni da gol, ma deve fare i conti con Zenti, il migliore della Giana Erminio. Un pareggio che sta stretto, insomma, alla squadra di Santoni.
Primo tempo
Primo tiro della Giana, con Beretta; palla senza pretese, blocca Livieri.
Nel terminale offensivo della Pro, Akpa Akpro gioca sulla destra, Mallahi a sinistra.
Primo quarto d'ora nel segno dell'equilibrio.
Provvidenziale chiusura di Piran in scivolata che toglia una palla gol dai piedi di Nucifero.
Gran sinistro di Beretta dal limite e gran parata di Livieri, al 21'.
Iotti bravo e generosissimo: si smarca sulla destra dell'area, invece di tirare porge a Comi che sparacchia alle stelle.
Un'occasione per parte dopo 25 minuti.
Imbucata perfetta di El Bouchataoui per Iotti che spara in porta a botta sicura; miracolo di Zenti, al 35'.
Punzione di Iotti, gara affollata, Comi si eleva più di tutti e colpisce ma il tiro, centrale, è facile preda del portiere Zenti.
Secondo tempo
Destro di Marotta da Limite, para facile Ulivieri.
Santoni ha cambiato posizione agli esterni d'attacco: ora Akpa Akpro grafita sulla sinistra, Mallahi a destra.
Minuto 60: entrano Asane Sow e Rutigliano, escono Mallahi ed El Bouchataoui.
Cross di Asane Sow, tira Comi, para Zenti. Comi lamenta un tocco con il braccio di un difensore, Santoni chiede il Var (Fvs). L'arbitro dice che è tutto ok, niente penalty.
La Pro rischia grosso: Vitale si presenta solo davanti a Livieri ma spara alto. Provvidenziale l'intervento di Carosso che disturba l'esterno della Giana al momento del tiro.
Asane Sow si presenta solo davanti a Zenti, che gli si oppone col corpo, fallo di Sow sul portiere.
Entra Furno, esce Carosso, al 73'.
Pestono di Akpa Apro a Ruffini, il tecnico della Giana Espinal chiede l'intervento del Var, l'arbitro guarda ma poi dice che si può proseguire. Nè cartellino giallo né tantomeno rosso.
83': Santoni manda in campo Coppola e Pino, escono Burruano e Piran.
Coppola frana in area, Santoni si gioca la seconda card della Fvs. Niente rigore, dice l'arbitro.
Cinque di recupero.
Asane Sow, tiro improvviso, Zenti prende anche questa, in pieno recupero.
Formazioni
Pro Vercelli:
Livieri; Piran (Pino dall'83), Marchetti, Coccolo, Carosso (Furno dal 73'); Iotti, El Bouchataoui (Rutigliano dal 60'), Burruano (Coppola dall'83'); Mallahi (Asane Sow dal 60'), Comi, Akpa Akpro.
A disposizione: Passador, Lancellotti, Coppola, Rutigliano, Asane Sow, Ronchi, Furno, Tarantola, Ouseynou Sow, Emmanuello, Pino, Anton. All. Santoni.
Giana Erminio:
Zenti; Previtali, Piazza, Alborghetti; Ruffini, Berretta (Pinto dal 72'), Lamesta, Marotta, Nucifero (Vitale dal 58'); Akammadu (Albertini dall'86'), Gabbiani (Lischetti dal 46').
A disposizione: Mazza, Ferri, Pinto, Capelli, Colombara, Duca, Renda, Occhipinti, Albertini, Lischetti, Vitale.
All. Espinal.
Arbitro: Leonardo Leorsini della sezione di Terni.
Ammoniti: El Bouchataoui, Iotti della Pro Vercelli; Vitale della Giana.