Incidente al campo volo: muore un 35enne

Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, domenica 8 novembre, intorno alle 14,30. E' avvenuto al campo volo in via Lamporo, a Vercelli. A perdere la vita un ragazzo di 35 anni, deceduto sul posto durante un'attività di volo con il paracadute. La dinamica dell'incidente, è via di accertamento da parte delle forze dell'ordine che stanno verificando come si siano svolti il lancio e l'apertua del paracadute. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza da Vercelli, i Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine.