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Cronaca | 12 novembre 2026, 12:39

Ciao compagno di scuola... E' morto Massimo Fidanza (un ricordo personale)

Studente dell'agrario, poi gestore del bar della stazione, poi tassista - Avevi sempre la tua amata Celle Ligure nel cuore

Celle, la foto scelta da Gigi per la sua pagina facebook

Celle, la foto scelta da Gigi per la sua pagina facebook

A 72 anni è morto Massimo Fidanza, per gli amici Gigi.

Tassista, gestore per anni dl bar, della stazione, studente dell’istinto tecnico agrario di Vercelli.

Un ricordo personale.

E così te ne sei andato, compagno di scuola.

Ti piaceva camminare, così spesso ci incrociavamo su viale Garibaldi.

E parlavamo spesso del passato. Dei compagni di scuola e di quella indimenticabile estate.

Dopo gli esami e la conseguente promozione all’istituto tecnico agrario festeggiamo al bar ristorane della famiglia Fidanza, alla Stazione.

Era il 1975.

Era un bar completamente diverso da quello di oggi: apertura all’alba, chiusura alle ore piccole. C’era sempre musica, grazie al flipper. E poi c’era il ristorante e un vai e vieni continuo.

Tua madre organizzò un pranzo per festeggiare: io, te e il nostro professore di italiano, Terenzio Sarasso.

Eravamo i suoi preferiti.

Fu una bella estate, quella: mi invitasti a trascorrere due settimane nella vostra  casa di Celle Ligure. Poi continuammo a vederci per qualche anno: mi piaceva sedermi accanto a te, alla cassa del bar, a parlare e scherzare. Sai che alcune bazellette che imparavi dai tuoi clienti non le ho dimenticate? Ma soprattutto ti piaceva parlare del tuo mare, di Celle.

Anni dopo, io giornalista e poi direttore alla Sesia, tu tassista, quando ci incontravamo finivamo sempre per ricordare quei giorni di quella bella estate.

Un abbraccio a a tua sorella Laura, a tua moglie Cristina e a tua figlia Laura.

Riposo in pace pensando al tuo mare, amico dei miei vent’anni.

Remo Bassini

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