Ciao compagno di scuola... E' morto Massimo Fidanza (un ricordo personale)

A 72 anni è morto Massimo Fidanza, per gli amici Gigi.

Tassista, gestore per anni dl bar, della stazione, studente dell’istinto tecnico agrario di Vercelli.

Un ricordo personale.

E così te ne sei andato, compagno di scuola.

Ti piaceva camminare, così spesso ci incrociavamo su viale Garibaldi.

E parlavamo spesso del passato. Dei compagni di scuola e di quella indimenticabile estate.

Dopo gli esami e la conseguente promozione all’istituto tecnico agrario festeggiamo al bar ristorane della famiglia Fidanza, alla Stazione.

Era il 1975.

Era un bar completamente diverso da quello di oggi: apertura all’alba, chiusura alle ore piccole. C’era sempre musica, grazie al flipper. E poi c’era il ristorante e un vai e vieni continuo.

Tua madre organizzò un pranzo per festeggiare: io, te e il nostro professore di italiano, Terenzio Sarasso.

Eravamo i suoi preferiti.

Fu una bella estate, quella: mi invitasti a trascorrere due settimane nella vostra casa di Celle Ligure. Poi continuammo a vederci per qualche anno: mi piaceva sedermi accanto a te, alla cassa del bar, a parlare e scherzare. Sai che alcune bazellette che imparavi dai tuoi clienti non le ho dimenticate? Ma soprattutto ti piaceva parlare del tuo mare, di Celle.

Anni dopo, io giornalista e poi direttore alla Sesia, tu tassista, quando ci incontravamo finivamo sempre per ricordare quei giorni di quella bella estate.

Un abbraccio a a tua sorella Laura, a tua moglie Cristina e a tua figlia Laura.

Riposo in pace pensando al tuo mare, amico dei miei vent’anni.