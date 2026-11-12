Ciao compagno di scuola... E' morto Massimo Fidanza (un ricordo personale)

A 72 anni è morto Massimo Fidanza, per gli amici Gigi.
Tassista, gestore per anni dl bar, della stazione, studente dell’istinto tecnico agrario di Vercelli.
Un ricordo personale.
E così te ne sei andato, compagno di scuola.
Ti piaceva camminare, così spesso ci incrociavamo su viale Garibaldi.
E parlavamo spesso del passato. Dei compagni di scuola e di quella indimenticabile estate.
Dopo gli esami e la conseguente promozione all’istituto tecnico agrario festeggiamo al bar ristorane della famiglia Fidanza, alla Stazione.
Era il 1975.
Era un bar completamente diverso da quello di oggi: apertura all’alba, chiusura alle ore piccole. C’era sempre musica, grazie al flipper. E poi c’era il ristorante e un vai e vieni continuo.
Tua madre organizzò un pranzo per festeggiare: io, te e il nostro professore di italiano, Terenzio Sarasso.
Eravamo i suoi preferiti.
Fu una bella estate, quella: mi invitasti a trascorrere due settimane nella vostra casa di Celle Ligure. Poi continuammo a vederci per qualche anno: mi piaceva sedermi accanto a te, alla cassa del bar, a parlare e scherzare. Sai che alcune bazellette che imparavi dai tuoi clienti non le ho dimenticate? Ma soprattutto ti piaceva parlare del tuo mare, di Celle.
Anni dopo, io giornalista e poi direttore alla Sesia, tu tassista, quando ci incontravamo finivamo sempre per ricordare quei giorni di quella bella estate.
Un abbraccio a a tua sorella Laura, a tua moglie Cristina e a tua figlia Laura.
Riposo in pace pensando al tuo mare, amico dei miei vent’anni.