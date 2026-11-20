Il Comune mette in guardia dai falsi messaggi sulle sanzioni stradali e ricorda che non invia multe via sms.
Nel messaggio segnalato in queste ore, il mittente non appare come numero di telefono ma con la scritta «Comume», simile a «Comune». Il testo invita a consultare le informazioni su una presunta multa per eccesso di velocità e a verificare i dati del verbale attraverso un link. Il messaggio non proviene dall’Ente: si tratta di un tentativo di truffa.
Indicazioni per i cittadini: non aprire il collegamento, non inserire dati personali o bancari e non effettuare pagamenti attraverso il messaggio. In caso di dubbi, contattare la Polizia locale attraverso i recapiti pubblicati sul sito istituzionale.
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Cronaca | 20 novembre 2026, 08:05
Sms che annunciano una multa: è una truffa
L'allerta del Comune
Il Comune mette in guardia dai falsi messaggi sulle sanzioni stradali e ricorda che non invia multe via sms.