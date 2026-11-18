Gravissimi disordini nella giornata di giovedì 18 novembre, nella Casa circondariale di Vercelli, dove fin dalle prime ore della mattinata si sono verificati episodi di protesta e aperta insofferenza alle regole da parte della popolazione detenuta. A segnalarlo sono i rappresentanti sindacali dell'Osapp, che ricostruiscono in una nota una giornata decisamente complessa.

«I detenuti a regime ordinario di una sezione del quinto piano si sono inizialmente rifiutati di rientrare nelle rispettive celle. Soltanto dopo una lunga opera di persuasione il personale di Polizia Penitenziaria è riuscito a riportare momentaneamente la situazione alla normalità. Nel corso del primo pomeriggio, tuttavia, le proteste sono riprese, con i medesimi detenuti che hanno manifestato apertamente la volontà di non sottostare alle regole dell’istituto, pretendendo di circolare liberamente e di fare ciò che volevano, arrivando persino, secondo quanto riferito, ad accerchiare due giovani agenti di Polizia Penitenziaria. Una circostanza particolarmente grave se si considera che tra i detenuti coinvolti vi sarebbero numerosi soggetti trasferiti a Vercelli da altri istituti per ragioni di ordine e sicurezza, proprio perché ritenuti particolarmente problematici», si legge nella nota.

La situazione è ulteriormente degenerata quando il personale di Polizia Penitenziaria è intervenuto in tenuta antisommossa, munito di caschi e scudi, per ripristinare l’ordine e la disciplina. Gli agenti si sono trovati di fronte detenuti armati di gambe di tavoli, bastoni e altri oggetti contundenti, tanto da essere costretti inizialmente a indietreggiare.

«Richiamato ulteriore personale in supporto, gli operatori sono nuovamente intervenuti in forze, trovando i cancelli sbarrati e ostruiti con biliardini, frigoriferi e altri materiali. A rendere ancora più pericolosa la situazione sarebbero stati utilizzati fili elettrici legati ai cancelli e olio sparso sul pavimento - proseguono i sindacati -. Soltanto grazie a un ulteriore intervento in forze, il personale è riuscito a entrare nei reparti e a ripristinare l’ordine e la sicurezza. Sono intervenuti anche gli operatori dei Nuclei del distretto del Piemonte, che hanno provveduto a trasferire in altri carceri tempestivamente quattro o cinque detenuti ritenuti tra i principali protagonisti dei disordini».

Sulla vicenda, Leo Benduci, segretario generale Osapp, attacca: «Il carcere di Vercelli è ormai completamente allo sfacelo, un vero colabrodo, nel quale i detenuti sembrano poter dettare legge e spadroneggiare a proprio piacimento, nel silenzio assordante dei vertici regionali e dell’Amministrazione penitenziaria centrale».

«Il personale di Polizia Penitenziaria è stanco ed esausto di subire angherie, minacce e vessazioni da parte dei detenuti - prosegue -. Non è più tollerabile che gli agenti debbano affrontare situazioni di tale pericolosità senza adeguati interventi strutturali e senza risposte concrete da parte dei vertici dell’Amministrazione. Non si può continuare a pretendere che siano sempre e soltanto gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria a mettere a rischio la propria incolumità per garantire la sicurezza degli istituti. A Vercelli si è ormai superato ogni limite. Chiediamo un intervento immediato dei vertici regionali e dell’Amministrazione penitenziaria centrale. Non si può attendere che accada una tragedia prima di riconoscere il totale fallimento della gestione della sicurezza».