Nuovo comandante per il Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Vercelli: nei giorni scorsi si è insediato il tenente Gabriel Roccasalva. Il giovane Ufficiale, che ha intrapreso la carriera militare nell'Arma il 22 settembre 2020, vanta un rigoroso iter formativo. Ha frequentato il 202° Corso “Onore” all'Accademia Militare di Modena e, successivamente, la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, concludendo il proprio percorso accademico con il conseguimento della Laurea Magistrale in Giurisprudenza il 12 giugno 2025. Al termine del periodo di formazione, ha maturato la sua prima esperienza di comando in Sardegna: dall’8 settembre 2025 al 15 novembre scorso ha infatti operato in qualità di Comandante di Plotone alla Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias occupandosi dell'addestramento, della formazione e dell'inquadramento dei futuri militari. Ora il tenente Roccasalva assume la guida del Nucleo Operativo e Radiomobile di Vercelli, un assetto fondamentale per il controllo del territorio, il pronto intervento e l'attività investigativa. L'Ufficiale ha espresso il proprio gradimento per l’incarico assunto e forte motivazione che lo supporterà in una funzione di natura prettamente operativa. Un ruolo nevralgico che lo vedrà impegnato in prima linea sul fronte della sicurezza pubblica e del contrasto alla criminalità, dopo la preziosa esperienza maturata nel settore addestrativo. A margine del suo insediamento, il Tenente ha inoltre tenuto a manifestare il proprio apprezzamento per la città di Vercelli. Pur essendo giunto da poco, l'ufficiale è rimasto positivamente colpito dalla ricchezza del patrimonio storico e culturale del capoluogo, nonché dal tratto accogliente del tessuto cittadino. Al giovane ufficiale sono giunti i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico da parte del Comandante Provinciale e di tutti i colleghi.