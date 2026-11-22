Un 17enne ha perso la vita e un altro si trova in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Novara per un incidente avvenuto nella notte tra sabato a domenica sulla provinciale 594, nel territorio di Lenta. La vettura sulla quale viaggiavano insieme ad altri tre ragazzi - quattro dei quali minori - è uscita di strada e ha preso fuoco intorno alle 3,30 della notte. L'incidente, secondo le prime informazioni un sinistro autonomo, è avvenuto all'alteza del cimitero di Lenta. La vettura, un'Audi Rs3, dopo essere uscita di strada, si è ribaltata nel fossetto che costeggia la carreggiata.

Drammatico lo scenario che si è presentato ai soccorritori del 118, ai Vigili del Fuoco e alle forze dell'ordine: uno dei passeggeri è deceduto sul colpo; un altro è stato portato in codice rosso all'ospedale di Novara. Altri due in codice giallo all'ospedale di Borgomanero; il quinto, in codice verde, è ricoverato all'ospedale di Biella.

La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento da parte dei Carabinieri del Radiomobile di Borgosesia: dalle prime informazioni i giovani sarebbero tutti residenti nel vicino biellese.

(in aggiornamento)