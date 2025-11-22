Principio di incendio in via Roggia Molinara

Ancora momenti di paura, in città, per il principio di incendio al tetto di un'abitazione. E' avvenuto nella serata di venerdì quando, poco dopo le 21,15 la squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli insieme a quella dell' autoscuola sono intervenute in via Roggia Molinara per il principio di incendio di un tetto. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a creare l'accesso al tetto spostando qualche tegola, quindi sono riusciti ad estinguere le poche fiamme e raffreddando la zona interessata.

Non ci sono feriti da segnalare.