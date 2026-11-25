Un ricordo che si trasforma in solidarietà e in un aiuto concreto per la comunità. La Croce Rossa

Italiana – Comitato di Vercelli promuove per le prossime festività natalizie l'iniziativa legata alla

pubblicazione del volume “La buona strada di Ketty”, una raccolta di testimonianze, ricordi ed

esperienze dedicata alla memoria di Ketty Politi, e indimenticata donna profondamente impegnata

nel mondo dell'associazionismo e del volontariato vercellese e volontaria della Croce Rossa

Italiana, della quale era formatrice di primo soccorso.

Il libro nasce dalla volontà condivisa delle associazioni che hanno accompagnato Ketty nel suo

percorso umano e associativo: MASCI – Comunità “Echi Lontani” di Vercelli, Soroptimist Club

Vercelli, di cui è stata presidente e past president, DIAPSI Vercelli, di cui è stata madrina del

Laboratorio di sartoria Brein, Croce Rossa Italiana – Comitato di Vercelli e Associazione Sportiva

Rosa Blu Vercelli.

Realtà diverse, unite dal desiderio di ricordare una donna generosa, instancabile e capace di

coinvolgere le persone, costruire relazioni e trasformare le idee in progetti concreti a favore degli

altri.

Attraverso le testimonianze delle persone che l'hanno conosciuta, i ricordi dei figli e le esperienze

vissute nelle numerose associazioni di cui ha fatto parte, il volume restituisce il ritratto di una

donna straordinariamente attiva, un vero e proprio vulcano di idee, che ha saputo fare del servizio

agli altri una parte fondamentale della propria vita. Un impegno iniziato con l'esperienza scout e

proseguito negli anni attraverso numerose iniziative sociali, con una particolare attenzione alle

persone più fragili.

Le ideatrici del volume hanno scelto di destinare il ricavato delle offerte alla Croce Rossa Italiana –

Comitato di Vercelli, affinché il ricordo di Ketty possa tradursi in un sostegno concreto alle attività

dell'Associazione.

Le somme raccolte saranno utilizzate per l'acquisto di materiale destinato alla formazione dei

volontari, in particolare un manichino per le esercitazioni e un DAE Trainer, strumento che

consente di simulare l'utilizzo del defibrillatore durante le attività formative.