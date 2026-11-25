Un ricordo che si trasforma in solidarietà e in un aiuto concreto per la comunità. La Croce Rossa
Italiana – Comitato di Vercelli promuove per le prossime festività natalizie l'iniziativa legata alla
pubblicazione del volume “La buona strada di Ketty”, una raccolta di testimonianze, ricordi ed
esperienze dedicata alla memoria di Ketty Politi, e indimenticata donna profondamente impegnata
nel mondo dell'associazionismo e del volontariato vercellese e volontaria della Croce Rossa
Italiana, della quale era formatrice di primo soccorso.
Il libro nasce dalla volontà condivisa delle associazioni che hanno accompagnato Ketty nel suo
percorso umano e associativo: MASCI – Comunità “Echi Lontani” di Vercelli, Soroptimist Club
Vercelli, di cui è stata presidente e past president, DIAPSI Vercelli, di cui è stata madrina del
Laboratorio di sartoria Brein, Croce Rossa Italiana – Comitato di Vercelli e Associazione Sportiva
Rosa Blu Vercelli.
Realtà diverse, unite dal desiderio di ricordare una donna generosa, instancabile e capace di
coinvolgere le persone, costruire relazioni e trasformare le idee in progetti concreti a favore degli
altri.
Attraverso le testimonianze delle persone che l'hanno conosciuta, i ricordi dei figli e le esperienze
vissute nelle numerose associazioni di cui ha fatto parte, il volume restituisce il ritratto di una
donna straordinariamente attiva, un vero e proprio vulcano di idee, che ha saputo fare del servizio
agli altri una parte fondamentale della propria vita. Un impegno iniziato con l'esperienza scout e
proseguito negli anni attraverso numerose iniziative sociali, con una particolare attenzione alle
persone più fragili.
Le ideatrici del volume hanno scelto di destinare il ricavato delle offerte alla Croce Rossa Italiana –
Comitato di Vercelli, affinché il ricordo di Ketty possa tradursi in un sostegno concreto alle attività
dell'Associazione.
Le somme raccolte saranno utilizzate per l'acquisto di materiale destinato alla formazione dei
volontari, in particolare un manichino per le esercitazioni e un DAE Trainer, strumento che
consente di simulare l'utilizzo del defibrillatore durante le attività formative.
In Breve
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Cronaca | 25 novembre 2026, 19:13
“La buona strada di Ketty”: un ricordo che continua a fare del bene
Croce Rossa Italiana, Comitato di Vercelli, promuove per queste festività natalizie l'iniziativa editoriale dedicata alla memoria della volontaria Ketty Politi.
Un ricordo che si trasforma in solidarietà e in un aiuto concreto per la comunità. La Croce Rossa