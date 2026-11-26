Una donna è rimasta gravemente ferita, giovedì mattina, in uno scontro che ha coinvolto un'auto e un camion sulla provinciale 3, nel Comune di Buronzo. L'incidente è avvenuto poco dopo le 10,30 nei pressi del ponte sul torrente Cervo, lungo un tratto maggiormente frequentato dopo la chiusura della strada che collega Vercelli a Oldenico, a causa dell'inagibilità del ponte di Quinto.

Ad avere la peggio è stata la donna al volante della vettura, una 45enne di origini cinesi: rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo è stata estratta dai Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Santhià che hanno provveduto in un primo momento a creare un accesso al mezzo con l' utilizzo di cesoie e divaricatore.

Soccorsa dal personale del 118, la donna è stata portata in codice rosso all'ospedale Maggiore di Novara. Altre due persone sono rimaste ferite ma in modo non grave.

In seguito i Vigili del Fuoco si sono occupate della messa in sicurezza dei mezzi.

Sul posto i Carabinieri di Buronzo e di Santhia e Croce Blu di Santhià.