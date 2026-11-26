I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vercelli hanno eseguito nei giorni scorsi una sentenza definitiva di confisca, emesso dal Gup del Tribunale di Vercelli, nei confronti di un commercialista residente nel Salento, condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione per reati tributari.

Quest’ultimo, era stato coinvolto in una complessa indagine del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Vercelli, iniziata nel 2022, relativa a una frode fiscale da oltre 3,4 milioni di euro realizzata da imprenditori del settore della logistica, che creavano crediti d'imposta inesistenti, utilizzati poi in compensazione dei debiti tributari. Gli indagati godevano della complicità di due consulenti fiscali (uno dei quali oggetto della citata sentenza di condanna definitiva) che predisponevano “pacchetti di modelli evasivi” da usare nella frode; con questi pacchetti, i due consulenti provvedevano a stipulare contratti con società inattive che cedevano crediti inesistenti dietro un compenso in denaro, oltre ad imputare a due aziende coinvolte i costi fittizi per attività di “ricerca e sviluppo” di una terza azienda, e infine ad esporre nelle dichiarazioni i crediti inesistenti vantati verso l'erario.

Nell’ambito di tali indagini, nel 2023, su delega della Procura della Repubblica di Vercelli, la Guardia di Finanza aveva sequestrato a 9 persone e due società beni immobili, autovetture e somme di denaro per complessivi 1,2 milioni di euro.

Gli altri imputati hanno optato per i riti alternativi del patteggiamento, ammettendo le proprie responsabilità, o della messa alla prova, mentre alle persone giuridiche è stata comminata una sanzione pecuniaria prevista dal decreto legislativo 231/2001; tutti hanno, inoltre, garantito il pagamento del debito tributario, ad eccezione appunto di uno dei due professionisti giuridico-contabili coinvolti nella frode fiscale per reati di indebita compensazione di crediti inesistenti e di emissioni di fatture false, per il quale l’organo giudicante ha disposto la confisca definitiva, anche per equivalente, fino a circa un milione e quattrocentomila euro.

Pertanto, su delega della Procura della Repubblica di Vercelli, si è dato esecuzione al provvedimento ablativo, che ha consentito la definitiva apprensione dei saldi dei rapporti finanziari, di una parte di un immobile sito in provincia di Lecce e quote societarie di 3 società, nella disponibilità del condannato.



