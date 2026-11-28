Due donne sono rimaste ferite in un incidente autonomo, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, intorno a mezzanotte e mezza, sulla provinciale 61 nel comune di San Giacomo Vercellese. Per cause al vaglio del Carabinieri di Casanova Elvo, la vettura è finita fuori strada, terminando in un campo. Per i soccorsi, insieme alla medicalizzata di Gattinara, sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, una dalla Centrale di Vercelli e una del Distaccamento Volontario di Santhià: insieme al personale del 118, i Vigili del Fuoco si sono occupati di estrarre dalle lamiere la passeggera, bloccata all'interno dell'abitacolo, affidandola poi alle cure dei sanitari che hanno trasportato le due donne in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Successivamente si è proceduto alla messa in sicurezza della vettura e del tratto di strada interessato.