Momenti di paura nel pomeriggio di giovedì, a Gattinara. Intorno alle 17 un'esplosione ha danneggiato un'auto parcheggiata tra corso Vercelli e via Caio Mario, a pochi metri dalla piazza principale della cittadina. Il boato, udito da molte persone residenti nella zona, ha destato forte preoccupazione e causato danni alla fiancata di un'auto, senza per fortuna coinvolgere alcuna persona.

Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e i Carabinieri della stazione locale ai quali sono demandati gli accertamenti sulla vicenda.