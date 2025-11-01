Week end di mercatini tra NaturalVercelli e Barlafus

Fine settimana all’insegna della scoperta e della creatività con Naturalvercelli e Barlafus, tradizionali appuntamenti di Confesercenti, in programma rispettivamente sabato 1 e domenica 2 novembre.

Naturalvercelli è in programma sabato in piazza Cavour e nelle vie limitrofe: torna il mercato dedicato al benessere e alla natura. Protagonisti saranno i prodotti stagionali, sani e genuini: frutta e verdura a km zero, miele, conserve, cosmesi naturale e artigianato creativo. Un’occasione per fare acquisti consapevoli e lasciarsi ispirare da idee regalo originali in vista del Natale.

Domenica, lungo viale della Rimembranza, c'è il Barlafus, spazio all’antico e al vintage con il mercatino più amato dai collezionisti e dagli appassionati di oggetti che raccontano storie. Tra le bancarelle, pezzi unici, curiosità d’epoca e proposte perfette per chi cerca regali fuori dal comune. L’atmosfera natalizia comincia a farsi sentire, tra profumi d’autunno e dettagli che scaldano il cuore.

Due giornate diverse ma complementari, che celebrano il gusto, la memoria e la bellezza delle cose autentiche.

Entrambe le iniziative sono promosse da Confesercenti Vercelli, con il patrocinio del Comune di Vercelli.

