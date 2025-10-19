0 a 0 dopo 45' con la Giuana Erminio, ma è una buona Pro

Pro Vercelli-Giana Erminio 0 - 0
Primo tempo
Primo tiro della Giana, con Beretta; palla senza pretese, blocca Livieri.
Nel terminale offensivo della Pro, Akpa Akpro gioca sulla destra, Mallahi a sinistra.
Primo quarto d'ora nel segno dell'equilibrio.
Provvidenziale chiusura di Piran in scivolata che toglia una palla gol dai piedi di Nucifero.
Gran sinistro di Beretta dal limite e gran parata di Livieri, al 21'.
Iotti bravo e generosissimo: si smarca sulla destra dell'area, invece di tirare porge a Comi che sparacchia alle stelle.
Un'occasione per parte dopo 25 minuti.
Imbucata perfetta di El Bouchataoui per Iotti che spara in porta a botta sicura; miracolo di Zenti, al 35'.
Punzione di Iotti, gara affollata, Comi si eleva più di tutti e colpisce ma il tiro, centrale, è facile preda del portiere Zenti.
Secondo tempo
Formazioni
Pro Vercelli:
Livieri; Piran, Marchetti, Coccolo, Carosso; Iotti, El Bouchataoui, Burruano; Mallahi, Comi, Akpa Akpro.
A disposizione: Passador, Lancellotti, Coppola, Rutigliano, Asane Sow, Ronchi, Furno, Tarantola, Ouseynou Sow, Emmanuello, Pino, Anton. All. Santoni.
Giana Erminio:
Zenti; Previtali, Piazza, Alborghetti; Ruffini, Berretta, Lamesta, Marotta, Nucifero; Akammadu, Gabbiani.
A disposizione: Mazza, Ferri, Pinto, Capelli, Colombara, Duca, Renda, Occhipinti, Albertini, Lischetti, Vitale.
All. Espinal.
Arbitro: Leonardo Leorsini della sezione di Terni.
Ammoniti: