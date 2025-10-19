 / Pro Vercelli

19 ottobre 2025

0 a 0 dopo 45' con la Giuana Erminio, ma è una buona Pro

Parata miracolosa del portiere della squadra ospite su Iotti. Grande partita del regista El Bouchataoui

Pro Vercelli-Giana Erminio 0 - 0


 

Primo tempo

Primo tiro della Giana, con Beretta; palla senza pretese, blocca Livieri.

Nel terminale offensivo della Pro, Akpa Akpro gioca sulla destra, Mallahi a sinistra.

Primo quarto d'ora nel segno dell'equilibrio. 

Provvidenziale chiusura di Piran in scivolata che toglia una palla gol dai piedi di Nucifero.

Gran sinistro di Beretta dal limite e gran parata di Livieri, al 21'.

Iotti bravo e generosissimo: si smarca sulla destra dell'area, invece di tirare porge a Comi che sparacchia alle stelle.

Un'occasione per parte dopo 25 minuti.

Imbucata perfetta di El Bouchataoui per Iotti che spara in porta a botta sicura; miracolo di Zenti, al 35'.

Punzione di Iotti, gara affollata, Comi si eleva più di tutti e colpisce ma il tiro, centrale, è facile preda del portiere Zenti.


 

Secondo tempo


 

Formazioni

Pro Vercelli:
Livieri; Piran, Marchetti, Coccolo, Carosso; Iotti, El Bouchataoui, Burruano; Mallahi, Comi, Akpa Akpro. 
A disposizione: Passador, Lancellotti, Coppola, Rutigliano, Asane Sow, Ronchi, Furno, Tarantola, Ouseynou Sow, Emmanuello, Pino, Anton. All. Santoni.


 

Giana Erminio:

Zenti; Previtali, Piazza, Alborghetti; Ruffini, Berretta, Lamesta, Marotta, Nucifero; Akammadu, Gabbiani. 

A disposizione: Mazza, Ferri, Pinto, Capelli, Colombara, Duca, Renda, Occhipinti, Albertini, Lischetti, Vitale. 

All. Espinal.

Arbitro: Leonardo Leorsini della sezione di Terni.


 

Ammoniti:

rb

