Volley, serie D maschile: Multimed sconfitta dalla seconda

Match di alta classifica in Serie D, con la seconda contro la quarta della graduatoria. I padroni di casa della WeHunt Val Sangone Volley hanno dimostrato tutta la loro forza, imponendosi con un netto 3-0 e confermando la propria solidità in ogni fondamentale. Come riportato: “Troppo forti i padroni di casa, nulla ha potuto la nostra squadra in fervore tecnicamente in tutti i fondamentali.” L’andamento dei parziali – 25-9, 25-19, 25-15 – rispecchia pienamente la differenza emersa in campo.

Nonostante la sconfitta, il Multimed Volley Vercelli guarda già avanti: “Ora testa al Novara per lavorare al terzo posto che mi sembra l’obiettivo più alto raggiungibile.”

Una ripartenza necessaria per continuare a lottare nella parte alta della classifica.

Il prossimo match è domenica alle 17: in campo Vercelli-Novara

WEHUNT VAL SANGONE VOLLEY – MULTIMED VOLLEY VERCELLI 3-0 (25-9, 25-19, 25-15)