Aspettare che siano caduti tutti i denti da latte prima di occuparsi della bocca dei bambini? È una convinzione ancora molto diffusa, ma che oggi deve essere superata.

La salute della bocca non riguarda soltanto i denti: respirazione, deglutizione, masticazione e sviluppo delle ossa mascellari sono strettamente collegati e possono influenzare la crescita e il benessere del bambino.

Il corretto timing terapeutico, l'interdisciplinarietà e le nuove tecnologie sono al centro di Growing Smiles 2026, il congresso internazionale interamente dedicato all'evoluzione dell'ortodonzia pediatrica. Torino diventa per due giorni un punto di incontro mondiale, riunendo esperti provenienti da Europa, Medio Oriente, Stati Uniti, Australia e Giappone.

Ideato e organizzato dagli ortodontisti cuneesi Matteo Reverdito ed Eliana Alemanno, il congresso torna per la seconda edizione dopo il successo del 2024, che aveva già richiamato quasi 300 partecipanti da 19 Paesi: un appuntamento nato in Italia che cresce e conferma il proprio respiro internazionale.

Prevenire già dai primi anni, per far crescere meglio e faticare meno nell’adolescenza

Già intorno ai 3–4 anni è possibile valutare come un bambino respira, deglutisce e utilizza la muscolatura della bocca, individuando precocemente alterazioni che potrebbero influenzarne lo sviluppo.

Accanto alla prevenzione della carie, attraverso una corretta igiene orale e alimentare, è importante riconoscere presto problemi come la respirazione orale, le alterazioni della deglutizione o le limitazioni funzionali legate ai frenuli.

La rivoluzione non è mettere l'apparecchio prima ai bambini, bensì riconoscere precocemente i problemi e, se necessario, intervenire al momento giusto, cercando di evitare che diventino più gravi. Tutti gli strumenti dell'ortodonzia restano preziosi, ciò che cambia è il momento in cui si interviene e il modo in cui si rendono i risultati stabili nel tempo.

Un cambiamento che può risparmiare ai piccoli pazienti trattamenti più complessi e invasivi negli anni successivi, con possibili vantaggi anche economici e organizzativi per le famiglie.

Un team di professionisti per curare il bambino, non soltanto i denti

Una delle caratteristiche distintive di Growing Smiles è la presenza di esponenti della logopedia nel programma scientifico, nella presidenza delle sessioni e nelle tavole rotonde internazionali, accanto agli ortodontisti.

Un'integrazione che testimonia la necessità di superare la separazione tra discipline: la salute della bocca richiede spesso competenze diverse e un confronto costante tra professionisti.

L'obiettivo è costruire percorsi di prevenzione e trattamento realmente interdisciplinari, affrontando non soltanto le malocclusioni, ma anche le alterazioni funzionali che possono contribuire alla loro comparsa o persistenza.

Intelligenza artificiale e nuove tecnologie: le cure si adattano al bambino

Strumenti digitali, apparecchi ortodontici innovativi, monitoraggio a distanza e intelligenza artificiale stanno trasformando le possibilità di diagnosi, pianificazione e controllo delle terapie.

Ma la vera innovazione è soprattutto nel modo di concepire il trattamento: quando possibile, non deve essere il bambino ad adattarsi alle esigenze della cura, ma la cura ad adattarsi alla vita del bambino.

Oggi, grazie a strumenti e tecniche profondamente diversi rispetto al passato, è possibile privilegiare soluzioni patient-centered, cioè centrate sul bambino: efficaci, meno invasive e più confortevoli, riducendo il disagio e l'impatto delle terapie sulla quotidianità dei piccoli pazienti.

Da Torino una rete scientifica internazionale per il futuro dell'ortodonzia pediatrica

Growing Smiles non sarà soltanto un congresso di aggiornamento. Gli esperti internazionali si confronteranno per avviare un percorso scientifico condiviso, con l'obiettivo di sviluppare collaborazioni tra ricercatori, raccogliere dati clinici su larga scala e contribuire alla definizione di raccomandazioni terapeutiche basate su evidenze sempre più solide.

«Per troppo tempo l'ortodonzia è stata associata all'apparecchio da mettere quando i bambini diventano ragazzi, non solo dalle famiglie, ma anche da colleghi medici e dentisti», spiegano i fondatori Matteo Reverdito ed Eliana Alemanno. «Oggi vogliamo diffondere una cultura diversa: prevenire fin dai primi anni di vita, riconoscere il momento giusto per intervenire e utilizzare le migliori tecnologie, mettendo sempre al centro il bambino. Growing Smiles nasce in Italia, ma questa visione è condivisa da numerosi esperti in tutto il mondo. Siamo orgogliosi di essere riusciti a riunirne così tanti a Torino, per dare forza a un movimento scientifico e culturale internazionale e contribuire insieme a cambiare il futuro dell'ortodonzia pediatrica».