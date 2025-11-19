"IoLavoro": a Vercelli il format che fa incontrare domande e offerte

Arriva a Vercelli, "IoLavoro" che, venerdì il 21 novembre novembre, da tappa al Seminario Arcivescovile. L’edizione di Vercelli - organizzata da Regione Piemonte e da Agenzia Piemonte Lavoro - si presenta con numeri significativi: saranno presenti 46 realtà, tra cui 29 imprese, 13 agenzie per il lavoro, 2 enti formativi e 2 di formazione, e verranno messi a disposizione dei candidati 390 annunci di lavoro per un totale oltre 1.300 posizioni aperte. Accanto alle imprese saranno presenti tutti gli attori istituzionali che costituiscono l’ossatura del sistema lavoro piemontese: Regione Piemonte, ITS Academy, Agenzia Piemonte Lavoro, EURES, INPS, INAIL, Vigili del fuoco e Carabinieri. Una rete vasta, che dimostra la solidità e la capacità di coordinamento della Regione.

"IoLavoro" rafforza in modo particolare l’attenzione verso i giovani, moltiplicando gli spazi di orientamento e arricchendo il programma con talk motivazionali, spettacoli, laboratori e incontri dedicati alle scuole medie, superiori e primarie. L’inaugurazione è prevista venerdì 21 novembre alle 10.30, con la partecipazione del vicepresidente della Regione Piemonte Elena Chiorino, del sottosegretario all’Istruzione e Merito, Paola Frassinetti, e del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, oltre al direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Stefano Suraniti.

Tra le novità più importanti di questa edizione, un ruolo centrale lo avrà l’Area Demo “Scopri il tuo talento”, una vera e propria piazza delle competenze che consentirà agli studenti di provare e vivere in prima persona mestieri e professioni reali. Saranno proposte esperienze dimostrative, realizzate grazie alla collaborazione degli enti formativi e degli ITS Academy.

È un’offerta che attraversa l’intero spettro delle professioni del futuro: artigianato, sicurezza, servizi, industria, digitale e creatività. Un modo concreto per aiutare i giovani a orientarsi, far emergere inclinazioni e mostrare alle imprese una platea di nuovi talenti motivati e consapevoli.

A sottolineare il valore di questa edizione è il vicepresidente della Regione Piemonte, Elena Chiorino: «Rinnovare IOLAVORO significa dare un segnale chiaro: Vercelli e il Piemonte non si limitano ad accompagnare il cambiamento, lo guidano. Vogliamo parlare ai giovani con un linguaggio nuovo, offrire loro esperienze concrete, far scoprire talenti e vocazioni».

«Oggi più che mai - ha proseguito il vicepresidente - i ragazzi hanno bisogno di strumenti reali, non di slogan: per questo abbiamo costruito un programma ricchissimo, capace di unire orientamento, formazione ed esperienze immersive come le nostre aree Demo. Allo stesso tempo non dimentichiamo la nostra missione principale: tutelare l’occupazione e sostenere le imprese. Le circa 1.300 posizioni aperte dimostrano che il Piemonte cresce, investe e produce opportunità. È la conferma che le politiche attive funzionano quando c’è una regia forte, coesa e responsabile, in piena sinergia con il Governo».

«Il nostro impegno è semplice e ambizioso: costruire lavoro vero, liberare energia e dare ai ragazzi la certezza che il futuro non va temuto, ma costruito insieme, rendendoli consapevoli di quanto siano anche loro parte di quel Made in Italy che tutto il mondo ci invidia» ha concluso Chiorino.