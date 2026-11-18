Sono in arrivo le due unità cinofile che affiancheranno gli agenti della Polizia locale nella prevenzione e contrasto agli stupefacenti. Nei giorni scorsi, il Comune ha impagnato 119 mila euro per l'acquisto dei cani, la formazione degli agenti che saranno loro conduttori e l'acquisto di tre veicoli attrezzati per il trasporto degli «investigatori a quattro zampe».

Ogni cane lavorerà con il proprio agente nei controlli in città. «La prevenzione si vede nel lavoro quotidiano di chi presidia Vercelli - dice il sindaco, Roberto Scheda -. Con le unità cinofile diamo alla nostra Polizia locale uno strumento in più per i controlli e per contrastare la diffusione degli stupefacenti».

La formazione prevede due settimane di affiancamento al centro Unit K9 di Nettuno, fra i migliori in Italia, e si concluderà con le prove finali. I materiali per l’addestramento resteranno al Comando cittadino. «L’intesa tra un agente e il suo cane si costruisce con la pratica - evidenzia Paolo Campominosi, assessore alla Polizia locale -. Per questo le due unità continueranno ad addestrarsi a Vercelli anche dopo le prove finali».

È stato poi finanziato l'acquisto di due auto di servizio e un furgone attrezzato proprio per il trasporto dei cani. Il parco della Polizia locale conta oggi 10 veicoli, due motociclette e due velocipedi. Due automobili saranno cedute.