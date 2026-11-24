Vercelli mette radici: nelle prossime settimane è prevista la messa a dimora di 366 alberi.

Il nuovo parco all’ex Montefibre, inaugurato giovedì 19 novembre, concentrerà oltre metà della superficie verde prevista: 13.000 metri quadrati con 85 alberi. All’Anfiteatro romano, aperto lo scorso 13 novembre, sono destinati 6.500 metri quadrati e 45 alberi. Entrambi i gruppi sono già compresi nelle 366 piantumazioni. Altri 4.000 metri quadrati di verde riguarderanno lo Skate Park di strada per Olcenengo. In tutto: 2,35 ettari distribuiti tra un’ex area produttiva, uno spazio per lo sport e un sito della storia cittadina.

«Un parco è un’opera pubblica che cresce insieme alla città. L’ex Montefibre, una parte della storia produttiva di Vercelli accoglierà nuovi alberi e spazi verdi - dice il sindaco, Roberto Scheda -. La trasformazione di un’area si compie quando entra nelle abitudini delle persone: una passeggiata, un incontro, un pomeriggio con i figli. È questa l’utilità concreta che chiediamo agli interventi pubblici: rendere Vercelli un luogo dove vivere meglio ogni giorno».

Alle nuove piantumazioni si aggiungeranno 82 alberi a sostituzione di quelli morti nei mesi scorsi. Altre 60 arriveranno attraverso il contratto con la ditta che, lo scorso anno, ha curato viale Rimembranza. «Gli alberi che piantiamo sono il patrimonio che lasceremo ai bambini. È questa la misura della nostra responsabilità - dice l’assessore all’Ambiente, Antonio Prencipe -. Servono cure per le nuove piante, sostituzioni per quelle perdute e manutenzione per il patrimonio che abbiamo ricevuto. Una città verde cresce con la continuità di questo impegno».

La cura degli alberi esistenti ha chiesto anche un investimento di 250.000 euro per oltre 500 potature. Gli interventi interesseranno diverse zone di Vercelli tra cui corso Italia, corso Marconi e corso San Martino, oltre all’intera area del parco Kennedy. Il programma prevede anche 316 spalcature: la rimozione dei rami più bassi, ad altezza delle persone.