Convegno sull'Aids

Arcigay Rainbow Vercelli - Valsesia è orgogliosa di annunciare l'organizzazione del convegno "BAU BAU - AIDS COS'ERA, COS'È DIVENTATO E COSA SARÀ”, un evento cruciale per la sensibilizzazione e l'aggiornamento sull'HIV e le Malattie Sessualmente Trasmissibili (MST).

L'ingresso all'evento è GRATUITO e APERTO a tutta la cittadinanza.

L'iniziativa si terrà SABATO 29 NOVEMBRE 2025, a partire dalle ore 08,30, presso la SALA SOMS di Via Borgogna a Vercelli.

Un Impegno Istituzionale e Comunitario

L'importanza dell'evento è riconosciuta a livello istituzionale: il convegno si svolge con il prestigioso patrocinio del Comune di Vercelli e dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) della Provincia di Vercelli. Questa sinergia tra associazionismo e istituzioni sanitarie e locali ribadisce la centralità del tema della salute sessuale e della prevenzione nella nostra comunità.

Il Convegno: Tra Storia, Scienza e Società

L'incontro, moderato dallo Psicologo Clinico Dott. Federico Bodo, vedrà la partecipazione di specialisti che faranno luce sull'evoluzione dell'AIDS: dai progressi scientifici, che hanno trasformato la malattia da condanna a condizione gestibile, ai temi cruciali della prevenzione e dell'assistenza.

Tra gli interventi in programma:

• Saluti del Presidente Gianluca Mischiatti.

• Approfondimenti sull'HIV e sulle MST con gli Infettivologi Dott.ssa Bianca Bianchi e Dott. Mario Gobber, la Pediatra Dott.ssa Alessandra Gueli, Dirigente Medico Dott.ssa Emma Acampora, Coordinatore Roberta Pezzana ed educatore Franco Di Cesare di Casa Alloggio Shalom.

• Le Conclusioni del convegno saranno aﬃdate a Giulio Zella.

• Una riflessione sociale con la proiezione e la discussione di spezzoni del film "Philadelphia".Il convegno si concluderà alle 13.30 con un momento di dibattito e verrà oﬀerto un aperitivo.

Obiettivo: Combattere lo Stigma con la Conoscenza

L'iniziativa di Arcigay Rainbow Vercelli - Valsesia ha un obiettivo chiaro: fornire informazioni scientifiche accurate per sconfiggere lo stigma e la paura che ancora circondano l'HIV .

L'associazione si conferma punto di riferimento essenziale per la promozione di una cultura della salute inclusiva e consapevole. Sostieni l'associazione e i suoi progetti, ricordandoti di associarti!

Tutta la cittadinanza, studenti e lə operatori sanitari sono caldamente invitati a partecipare.

Contatti: Arcigay Rainbow Vercelli Valsesia arcigay.rainbow.vvb@gmail.com