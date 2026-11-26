Viene assegnato a Valerio Rollone, del gruppo Alpini di Livorno Ferraris, il premio «Alpin d'la Basa» 2026. La cerimonia è in programma domenica, dalle 9, nel polo della Protezione civile Ana del I° Raggruppamento, in via Cerallo 4, nell’area industriale di Vercelli.
Fedeli al motto impresso sulla “Colonna Mozza” dell’Ortigara “Per non dimenticare”, la festa inizierà con la consegna di un attestato e la spilla ricordo a sette Alpini dei gruppi della Sezione che nel 1976 prestarono servizio volontario nei campi di lavoro post terremoto per la ricostruzione del Friuli.
A seguire verrà premiato il vincitore del premio “Alpin d’la Bassa” – Edizione 2026 – che ogni anno viene assegnato ad un Alpino, Amico degli Alpini o Aggregato della sezione vercellese che si è particolarmente distinto nel promuovere e valorizzare i valori dell’Alpinità in campo sportivo, socio – culturale o solidaristico.
La mattinata si concluderà con la consegna dei rispettivi cappelli agli Aggregati e agli Amici degli Alpini dei vari gruppi della nostra Sezione.