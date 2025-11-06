Fuga di gas: chiuse al traffico via Felice Monaco e parte di corso Libertà

A causa di una fuga di gas rilevata, si è resa necessaria la chiusura temporanea di via Felice Monaco, nel tratto compreso tra piazza Mazzini e corso Libertà. Lo rende noto l'ammininistrazione comunale precisando che, per motivi di sicurezza, la limitazione al traffico è stata estesa anche a corso Libertà, da piazza Tizzoni fino a Porta Milano.

«Le squadre tecniche di Asm sono già operative e stanno procedendo alle verifiche e alla messa in sicurezza dell’area. - spiegano dal Comune -. I lavori potrebbero protrarsi fino alla serata odierna, con possibili disagi alla circolazione nella zona interessata».

L’Amministrazione comunale invita pertanto i cittadini a prestare attenzione e a utilizzare percorsi alternativi.