A causa di una fuga di gas rilevata, si è resa necessaria la chiusura temporanea di via Felice Monaco, nel tratto compreso tra piazza Mazzini e corso Libertà. Lo rende noto l'ammininistrazione comunale precisando che, per motivi di sicurezza, la limitazione al traffico è stata estesa anche a corso Libertà, da piazza Tizzoni fino a Porta Milano.
«Le squadre tecniche di Asm sono già operative e stanno procedendo alle verifiche e alla messa in sicurezza dell’area. - spiegano dal Comune -. I lavori potrebbero protrarsi fino alla serata odierna, con possibili disagi alla circolazione nella zona interessata».
L’Amministrazione comunale invita pertanto i cittadini a prestare attenzione e a utilizzare percorsi alternativi.
In Breve
giovedì 06 novembre
mercoledì 05 novembre
martedì 04 novembre
sabato 01 novembre
venerdì 31 ottobre
mercoledì 29 ottobre
domenica 26 ottobre
venerdì 24 ottobre
Che tempo fa
Rubriche
Cronaca | 06 novembre 2025, 12:49
Fuga di gas: chiuse al traffico via Felice Monaco e parte di corso Libertà
La segnalazione del Comune
A causa di una fuga di gas rilevata, si è resa necessaria la chiusura temporanea di via Felice Monaco, nel tratto compreso tra piazza Mazzini e corso Libertà. Lo rende noto l'ammininistrazione comunale precisando che, per motivi di sicurezza, la limitazione al traffico è stata estesa anche a corso Libertà, da piazza Tizzoni fino a Porta Milano.