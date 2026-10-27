Ponte di Quinto, proseguono i controlli. «Primo obiettivo garantire la sicurezza»

Un verdetto definitivo non c'è ancora, ma la Provincia prosegue con le verifiche tecniche e gli approfondimenti necessari per valutare le condizioni strutturali del ponte di Quinto. Il manufatto che permette di superare il torrente Cervo, posto all'imbocco della sp 594 per Gattinara e la Valsesia, è chiuso al traffico dalla scorsa settimana per consentire al personale specializzato di valutare le criticità collegate alla possibile lesione di un'arcata.

«Gli accertamenti sono tuttora in corso e procedono speditamente - spiega Pier Mauro Andorno, consigliere provinciale con delega alla Viabilità -. La situazione è costantemente monitorata dalla Provincia di Vercelli, con il supporto di tecnici specializzati e l'obiettivo è poter definire i successivi interventi garantendo la sicurezza della circolazione».

L'ente di via San Cristoforo ha assegnato d'urgenza l'esecuzione delle necessarie operazioni di verifica per poter valutare gli interventi da svolgere su una struttura fondamentale nei consentire con la parte nord del territorio vercellese.