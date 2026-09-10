Scontro tra auto e mezzo pesante

Incidente, nella serata di mercoledì, sulla Sp 31 in Comune di Prarolo. Intorno alle 20,25 una squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli è intervenuta per uno scontro che ha coinvolto un mezzo pesante e un'autovettura.

All'arrivo dei Vigili del Fuoco l'occupante del mezzo era ancora dentro l'abitacolo ma è uscito in autonomia e in apparente stato di buona salute: il personale di viale dell'Aeronautica ha poi provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell'area interessata dall' incidente. Presente sul posto la radiomobile della Polizia e i sanitari del 118.