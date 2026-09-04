Pensionato perde la vita uscendo di strada con l'auto

Ha perso il controllo della sua auto finendo contro un albero. Schianto fatale, nel pomeriggio di venerdì, tra Lamporo e Livorno Ferraris. A perdere la vita un pensionato residente a Saluggia, che viaggiava solo e che è uscito di strada poco dopo le 15 mentre percorreva la provinciale 36. La sua auto è finita contro il tronco di un albero bloccando all'interno il pensionato.

Per riuscire a estrarlo è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris intervenuti insime all’équipe del 118 e alla Pubblica Assistenza Livornese: sul posto anche l'elisoccorso ma per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare.

Gli accertamenti sono affidati ai Carabinieri: non si esclude che all'origine dell'incidente possa esserci un malore.