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Cronaca | 04 settembre 2026, 20:35

Pensionato perde la vita uscendo di strada con l'auto

Incidente nel pomeriggio di venerdì

Ha perso il controllo della sua auto finendo contro un albero. Schianto fatale, nel pomeriggio di venerdì, tra Lamporo e Livorno Ferraris. A perdere la vita un pensionato residente a Saluggia, che viaggiava solo e che è uscito di strada poco dopo le 15 mentre percorreva la provinciale 36. La sua auto è finita contro il tronco di un albero bloccando all'interno il pensionato.

Per riuscire a estrarlo è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris intervenuti insime  all’équipe del 118 e alla Pubblica Assistenza Livornese: sul posto anche l'elisoccorso ma per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare.

Gli accertamenti sono affidati ai Carabinieri: non si esclude che all'origine dell'incidente possa esserci un malore.

redaz

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