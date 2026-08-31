Scontro tra auto e trattore, muore un 61enne

Incidente mortale, nella mattinata di lunedì 31 agosto, sulla Sp 11, in Comune di Tronzano. Un uomo di 61 anni ha perso la vita dopo che l'auto sulla quale viaggiava si è scontrata con un trattore. Dopo l'urto, la vettura è finita fuori strada, terminando la propria corsa in un fossato.

Sul posto sono intervenuti due ambulanze, con il personale del 118, e i mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris insieme alla squadra dei volontari di Santhià: sono stati impegnati a estrarre dalle lamiere il conducente, per il quale, però, non c'era purtroppo ormai più nulla da fare. L'altro uomo coinvolto, un 37enne, è stato invece trasportato all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli in codice giallo. Le forze dell'ordine sono al lavoro per chiarire la dinamica dell'incidente.

La provinciale, nel tratto tra Tronzano e San Germano, è attualmente chiusa al traffico per consentire rilievi da parte dei Carabinieri di Santhià e San Germano, la Radiomobile di Vercelli, la Polizia Locale e il successivo ripristino della sede stradale.