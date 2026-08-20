Incidente in corso XXV Aprile, pensionata trasportata al Cto

E' stata trasportata in elisoccorso al Cto di Torino una donna che, nella mattina di giovedì 20 agosto, è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale autonomo, avvenuto in via XXV Aprile a Santhià. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine - non si esclude l'ipotesi del malore - una donna di circa 80 anni ha perso il controllo dell'auto che stava conducendo.

Soccorsa dalla medicalizzata di Santhià, la pensionata è risultata essere in condizioni serie con un trauma cranico: vista la situazione è stato attivato l'elisoccorso per il trasporto al CTO di Torino, centro di riferimento per i traumi maggiori.

Sono in corso accertamenti sulla dinamica dell'incidente.