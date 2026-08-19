Paura a Santhià: diverse persone evacuate a causa di un incendio in via Svizzera

Momenti di paura, nella mattina di mercoledì 19 agosto, in via Svizzera a Santhià. L'incendio divampato nell'appartamento al terzo piano di una palazzina ha costretto i Vigili del Fuoco a procedere all'evacuazione di alcune famiglie residenti nell'immobile, utilizzando, in alcuni casi, le autoscale per consentire alle persone di mettersi al sicuro.

L'allarme è scattato poco dopo le 7: sul poso sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal distaccamento di Livorno Ferraris, quella Volontaria di Santhià più l'ausilio dell'autoscala e della prima partenza dalla Centrale di Vercelli. Il personale si è trovato di fronte a un'abitazione completamente invasa dal fumo e, in parte, dalle fiamme. Sono state evacuate diverse persone tra cui un gruppo di bambini e adulti portati al sicuro mediante l'ausilio dell'autoscala oltre a persone residenti in altri appartenenti dello stabile. Il personale ha poi dovuto operare per per la completa estinzione delle fiamme e la rimozione di materiale interessato dal rogo.

Le operazioni di messa in sicurezza e di controllo dell'immobile sono proseguite per diverse ore: sul posto, i Carabinieri della Stazione cittadina, gli agenti della Polizia Locale e i sanitari di Croce Blu e Vapc per garantire l'assistenza alle persone sfollate.

Al momento non è noto quante di loro potranno fare rapidamente ritorno nelle rispettive abitazioni.